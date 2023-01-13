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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Арестович: Скорее всего, ВСУ не пойдут на территорию России. Превращение Украины в агрессора многими на Западе будет крайне дурно воспринято

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Украина не готова к повторным войнам с Россией, считает Арестович
Украина не готова к повторным войнам с Россией, считает Арестович
Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com

Украина должна быть настолько сильной, чтобы Россия и не рассчитывала победить ее военным путем. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман высказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Арестович отметил, что о развале России мечтают миллионы украинцев и это поможет Украине избежать последующих войн. Он привел в качестве примера арабо-израильский конфликт, но в свою очередь Украина не готова к пяти-шести войнам, добавил Арестович.

"Для нас идеальное решение – чтобы не было не только четвертого, пятого, шестого раза, а не было даже и второго", – сказал он.

Чтобы избежать повторных конфликтов с РФ, Украина может давить на РФ экономическим, информационным и дипломатическим путем, но не военным, отметил советник главы ОП. Второй, по его мнению вариант, РФ "разваливается физически".

"То есть нет субъекта, который будет предъявлять претензии Украине очередные, которые можно выразить военным путем. Либо сочетание этих факторов. Можем ли мы планировать развал России? Опять же, это не аналитическая категория. Мы можем только надеяться на них. Потому что это силы и факторы, против которых очень много кто в мире выступает. Выступают очень много. И это ответ, почему украинские Вооруженные силы и силы обороны не пойдут на территорию российскую: потому что смена ранга с людей, защищающих благородно себя и западный мир, на агрессора очень многими на Западе будет крайне дурно воспринята. Вот. Ну, в силу, там... Такой менталитет, такое мышление. Далеко не все готовы... Там даже к постпутинскому миру не все готовы, не говоря уже о построссийском. Вы понимаете? В этом проблема", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

28 декабря президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ деоккупировали уже более 1800 городов и сел.

Силы обороны Украины освободили 40% территорий, оккупированных после 24 февраля, и 28% всех оккупированных Россией территорий, сообщил 2 января 2023 года главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов заявлял, что Украина весной планирует серьезное наступление, в марте бои будут "самыми жаркими". По его словам, 2023-й будет годом победы Украины.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Арестович считает, что дальнейший  ход войны будет решаться в апреле или мае.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Украина, война, захват, оборона, Алеся Бацман, Алексей Арестович, Владимир Зеленский, ВСУ, российская агрессия, война России против Украины, контрнаступление
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