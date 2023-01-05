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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Журналисты установили четырех россиян, которые запускают иранские дроны по Украине

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Глухов, Пивкин, Созинов российские военные, управляющие БПЛА
Глухов, Пивкин, Созинов – российские военные, управляющие БПЛА
Фото: lviv.nashigroshi.org

Украинские журналисты смогли идентифицировать четырех российских военных, которых летом в Иране учили управлять дронами-камикадзе Shahed. Об этом говорится в совместном расследовании "Слідства.Інфо" и "Наші гроші.Львів".

Ежегодно Россия устраивает "Армейские игры" – соревнования между подразделениями вооруженных сил ряда государств – участников игр.

Одной из дисциплин соревнований является "Соколиная охота" – соревнования расчетов беспилотников. В 2022 году соревнования в этой дисциплине проходили в Иране.

По утверждению российского министерства обороны, проходили соревнования на аэродроме близ города Исфаган, где находится 8-я авиабаза воздушно-космических сил Ирана. Однако иранские медиа называли местом проведения "Соколинной охоты" другую локацию – аэродром близ города Кашан. На базу возле Кашана приезжала и российская делегация за месяц до старта игр, а в 2021 году тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц называл эту базу сердцем иранской беспилотной авиации.

Журналисты проанализировали всю доступную информацию из открытых источников и смогли идентифицировать четырех россиян, участвующих в "Соколиной охоте":

  • капитан ВВС РФ Андрей Степовой;
  • лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов;
  • военнослужащий Сергей Созинов;
  • военнослужащий Глеб Пивкин.

Все они являются военнослужащими 924-го Государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ. Журналисты называют этот центр главной "кузницей" операторов дронов для российской армии. Он не только готовит специалистов для обслуживания и работы с комплексами БПЛА как отечественных разработок, так и зарубежных, но и испытывает все виды беспилотников перед их поставкой на вооружение армии России.

ВИДЕО
Видео: Слідство.Інфо | Розслідування, репортажі, викриття / YouTube
Контекст:

Россия применяет в Украине как минимум три вида иранских БПЛА – дроны-камикадзе Shahed-136, Shahed-131 и многоцелевые БПЛА Mohajer-6. Россияне перекрасили Shahed-136 в свои цвета и назвали "Герань-2", Shahed-131 получил в российской армии название "Герань-1".

По информации спикера командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрия Игната, с 11 сентября (дата начала целенаправленных ударов по инфраструктуре Украины) по 28 декабря было сбито около 430 дронов-камикадзе оккупантов (и около 420 ракет).

1-го и 2 января силы противовоздушной обороны сбили все 84 дрона, которыми Россия атаковала Украину, это рекордный результат, сообщали в Воздушных силах ВСУ.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Кирилл Буданов сообщал 23 декабря в интервью The New York Times, что Иран продал России уже около 1700 беспилотников (не уточняя, какое количество из них уже поставлено). Из них, по словам Буданова, РФ на тот момент выпустила по Украине около 540 дронов для тактических ударов вдоль линии фронта и по энергетической инфраструктуре.

Российские оккупанты уже выпустили по целям в Украине около 660 поставленных Ираном дронов-камикадзе, в ближайшее время ожидается появление у российской армии новой партии в количестве, исходя из опыта предыдущих поставок, 250–300 штук. Об этом 4 января сообщил представитель  ГУР МО Вадим Скибицкий.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Иран, война, беспилотники, расследование, журналисты, война России против Украины, минобороны РФ, военнослужащий, соревнования, Наші гроші, российские оккупанты, россияне
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