Журналисты установили четырех россиян, которые запускают иранские дроны по Украине

Ежегодно Россия устраивает "Армейские игры" – соревнования между подразделениями вооруженных сил ряда государств – участников игр.

Одной из дисциплин соревнований является "Соколиная охота" – соревнования расчетов беспилотников. В 2022 году соревнования в этой дисциплине проходили в Иране.

По утверждению российского министерства обороны, проходили соревнования на аэродроме близ города Исфаган, где находится 8-я авиабаза воздушно-космических сил Ирана. Однако иранские медиа называли местом проведения "Соколинной охоты" другую локацию – аэродром близ города Кашан. На базу возле Кашана приезжала и российская делегация за месяц до старта игр, а в 2021 году тогдашний министр обороны Израиля Бени Ганц называл эту базу сердцем иранской беспилотной авиации.

Журналисты проанализировали всю доступную информацию из открытых источников и смогли идентифицировать четырех россиян, участвующих в "Соколиной охоте":

капитан ВВС РФ Андрей Степовой;

лейтенант ВВС РФ Евгений Глухов;

военнослужащий Сергей Созинов;

военнослужащий Глеб Пивкин.

Все они являются военнослужащими 924-го Государственного центра беспилотной авиации минобороны РФ. Журналисты называют этот центр главной "кузницей" операторов дронов для российской армии. Он не только готовит специалистов для обслуживания и работы с комплексами БПЛА как отечественных разработок, так и зарубежных, но и испытывает все виды беспилотников перед их поставкой на вооружение армии России.

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