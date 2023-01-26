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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины – Воздушные силы

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Игнат рассказал побробности об атаке на Украину ночью и утром 26 января
Игнат рассказал побробности об атаке на Украину ночью и утром 26 января
Фото: mediacenter.org.ua

Россия совершила пуски ракет с самолетов в направлении Украины, работает противовоздушная оборона. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат 26 января в эфире национального телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Утром около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Необходимо оставаться в укрытиях, пока не будет полностью отбоя, потому что ракеты могут попасть в разные области. Больше внимания враг уделяет центру Украины, но ракеты могут полететь и дальше", – сообщил Игнат.

По его словам, есть информация про пуски ракет Х-555, это ракеты, которые используются со стратегической авиации.

"Ночью также были пуски ракет Х-22. Известно, какие они смертоносные и неточные и какие разрушения могут принести. Сейчас в небе крылатые ракеты воздушного базирования", – пояснил Игнат.

Он добавил, что ночью россияне атаковали Украину после паузы. Возобновились атаки беспилотниками Shahed-131 и Shahed-136, о чем власти заранее предупреждали, что россияне готовят очередной пакет дронов. В областях Украины ночью, с 23.00 примерно до 04.00 были воздушные тревоги. Оперативно отработало воздушное командование "Центр", которое сбило больше всего дронов. Всего было уничтожено до 24 дронов, сообщил Игнат.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Теги: самолеты, обстрелы, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, воздушная тревога, Юрий Игнат
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