РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины – Воздушные силы

"Утром около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Необходимо оставаться в укрытиях, пока не будет полностью отбоя, потому что ракеты могут попасть в разные области. Больше внимания враг уделяет центру Украины, но ракеты могут полететь и дальше", – сообщил Игнат.
По его словам, есть информация про пуски ракет Х-555, это ракеты, которые используются со стратегической авиации.
"Ночью также были пуски ракет Х-22. Известно, какие они смертоносные и неточные и какие разрушения могут принести. Сейчас в небе крылатые ракеты воздушного базирования", – пояснил Игнат.
Он добавил, что ночью россияне атаковали Украину после паузы. Возобновились атаки беспилотниками Shahed-131 и Shahed-136, о чем власти заранее предупреждали, что россияне готовят очередной пакет дронов. В областях Украины ночью, с 23.00 примерно до 04.00 были воздушные тревоги. Оперативно отработало воздушное командование "Центр", которое сбило больше всего дронов. Всего было уничтожено до 24 дронов, сообщил Игнат.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Россия нанесла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, сообщалось об угрозе ракетной атаки. На данный момент тревога продолжает действовать на всей территории Украины. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.