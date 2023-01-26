РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины – Воздушные силы

"Утром около шести Ту-95 предварительно из района Мурманской области вылетели и совершили пуски ракет. Ожидаем более 30 ракет, которые уже в принципе начали появляться в разных областях, работает ПВО. Были взрывы в нескольких областях, в частности, в Винницкой области. Необходимо оставаться в укрытиях, пока не будет полностью отбоя, потому что ракеты могут попасть в разные области. Больше внимания враг уделяет центру Украины, но ракеты могут полететь и дальше", – сообщил Игнат.

По его словам, есть информация про пуски ракет Х-555, это ракеты, которые используются со стратегической авиации.

"Ночью также были пуски ракет Х-22. Известно, какие они смертоносные и неточные и какие разрушения могут принести. Сейчас в небе крылатые ракеты воздушного базирования", – пояснил Игнат.

Он добавил, что ночью россияне атаковали Украину после паузы. Возобновились атаки беспилотниками Shahed-131 и Shahed-136, о чем власти заранее предупреждали, что россияне готовят очередной пакет дронов. В областях Украины ночью, с 23.00 примерно до 04.00 были воздушные тревоги. Оперативно отработало воздушное командование "Центр", которое сбило больше всего дронов. Всего было уничтожено до 24 дронов, сообщил Игнат.