Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 37 авиационных и 10 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Под ударом противника, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Днепра и Запорожья.

Помимо этого, оккупанты совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Прилеты были зафиксированы в том числе и по жилым домам в Херсоне.

Также ночью враг использовал 24 дрона иранского производства. По информации ВСУ, все они были сбиты силами обороны Украины.

"Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.