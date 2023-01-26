Оккупанты за минувшие сутки нанесли по территории Украины 37 авиационных и 10 ракетных ударов – Генштаб ВСУ

Под ударом противника, в частности, оказалась гражданская инфраструктура Днепра и Запорожья.
Помимо этого, оккупанты совершили 97 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Прилеты были зафиксированы в том числе и по жилым домам в Херсоне.
Также ночью враг использовал 24 дрона иранского производства. По информации ВСУ, все они были сбиты силами обороны Украины.
"Есть большая опасность последующих российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", – добавили в Генштабе.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.