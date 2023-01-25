Российские оккупанты обстреляли медучреждение и частные дома в Краматорске – мэр

Об этом в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко.
"Сегодня очередной ракетный удар нанесли оккупанты по медицинскому учреждению в Краматорске. Также повреждения получили четыре частных дома", – написал городской голова.
По словам Гончаренко, в результате обстрела "обошлось без жертв".
"Россия – страна-террорист", – подчеркнул Гончаренко.
О вражеской атаке оккупантов мэр Краматорска сообщал в Facebook в 13.45.
Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.
Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.
17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.
Утром 20 января одна из российских ракет упала возле детского сада в Краматорске.
23 января россияне нанесли ракетный удар по промзоне и частному сектору Краматорска.