Российские оккупанты обстреляли медучреждение и частные дома в Краматорске – мэр

В результате обстрела оккупантами Краматорска "обошлось без жертв", отметил мэр Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Об этом в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко.

"Сегодня очередной ракетный удар нанесли оккупанты по медицинскому учреждению в Краматорске. Также повреждения получили четыре частных дома", – написал городской голова.

По словам Гончаренко, в результате обстрела "обошлось без жертв".

"Россия – страна-террорист", – подчеркнул Гончаренко.

О вражеской атаке оккупантов мэр Краматорска сообщал в Facebook в 13.45.