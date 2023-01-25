ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты обстреляли медучреждение и частные дома в Краматорске – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В результате обстрела оккупантами Краматорска "обошлось без жертв", отметил мэр
В результате обстрела оккупантами Краматорска "обошлось без жертв", отметил мэр
Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Российские оккупационные войска 25 января в очередной раз атаковали ракетами Краматорск Донецкой области.

Об этом в Facebook проинформировал мэр города Александр Гончаренко.

"Сегодня очередной ракетный удар нанесли оккупанты по медицинскому учреждению в Краматорске. Также повреждения получили четыре частных дома", – написал городской голова.

По словам Гончаренко, в результате обстрела "обошлось без жертв".

"Россия – страна-террорист", – подчеркнул Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko/posts/pfbid02Twqvp8fpbEZkCi8aYfMJGs17U7wameuaZMPouEAeFUHVchaSsvzo55LdpZ1wuiJl

О вражеской атаке оккупантов мэр Краматорска сообщал в Facebook в 13.45.

Контекст:

Российские оккупанты регулярно обстреливают Краматорск. 23 декабря 2022 года они нанесли ракетный удар по центру города, 25 декабря – по промышленной зоне.

Во время ракетного обстрела Краматорска 2 января 2023 года погиб полицейский. В результате удара 3 января был ранен работник бригады по ремонту электросетей.

17 января оккупанты нанесли два ракетных удара по промышленной зоне Краматорска.

Утром 20 января одна из российских ракет упала возле детского сада в Краматорске.

23 января россияне нанесли ракетный удар по промзоне и частному сектору Краматорска.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Краматорск, обстрелы, война России против Украины, ракета, Александр Гончаренко, мэр, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Апанасенко продала крылья от своего костюма "Воин света" за $10,1 тыс. вы поддержку украинских защитников
Галина ГРИШИНА
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Тина Кароль презентовала свою первую коллекцию женской одежды. Хитом стали колготки с принтом "ЗСУ". Фото
Галина ГРИШИНА
Квиткова рассекретила свой рост и вес
Квиткова рассекретила свой рост и вес
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Кто-то еще соскучился по летнему солнцу?" 47-летняя Лонгория позировала в бикини, подогнув одну ногу
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
"Немного фото и мотивации из спортзала". Бех-Романчук снялась на полу в шортах и топе
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Соавтора мультсериала "Рик и Морти" исключили из проекта после обвинений в домашнем насилии
Галина ГРИШИНА
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
  The Enlightenment. Мадонна предстала в образе Иисуса и Девы Марии в новом фильме. Видео
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
Как приготовить винегрет. Рецепт от эксперта
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
"Я не один в желании помочь, но не знал, как это сделать". Американский кантри-певец Пейсли стал послом платформы United24
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Клум станцевала в прозрачном платье и без бюстгальтера
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Мотивирующие высказывания Зеленского. Подборка
Виктория ВОРОНИНА
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Повалий назвала нападение РФ на Украину своим спасением, а Путина – "человеком, который избавляет мир от нацизма". Рыбчинский ответил
Галина ГРИШИНА
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
Дорофеева показала лицо на максимальном приближении
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу
Галина ГРИШИНА
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
"Путинские каски даже на горшки не сгодятся". Невзоров высказался о качестве обмундирования российской армии
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (303642)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (264935)
3
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (99552)
4
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (69441)
5
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (63241)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (47200)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (40449)
8
Бывшая жена Виталия Кличко рассказала, как относится к экс-возлюбленной его младшего брата – американской актрисе Панеттьери (30337)
 
 
 
 