В Краматорске оккупанты обстреляли психиатрическую больницу

Обошлось без жертв, но здание серьезно повреждено, сообщил мэр города Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

"Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка. Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там разгорелся пожар", – отметил он.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook опубликовал фото и видео последствий ракетного удара по психиатрической больнице.

"Обошлось без жертв, но здание серьезно повреждено", – сообщил он.

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook

Фото: Олександр Гончаренко / Facebook