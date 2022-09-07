В Краматорске оккупанты обстреляли психиатрическую больницу

"Наиболее активные обстрелы россияне вели в Краматорском районе: пострадали Краматорск, Славянск и Константиновка. Краматорск попал под обстрел на рассвете – россияне попали в медицинское учреждение, там разгорелся пожар", – отметил он.
Мэр Краматорска Александр Гончаренко в Facebook опубликовал фото и видео последствий ракетного удара по психиатрической больнице.
"Обошлось без жертв, но здание серьезно повреждено", – сообщил он.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил глава ОВА Павел Кириленко 17 августа.