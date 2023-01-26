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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, повредили личный автомобиль сотрудника Нацполиции – глава ОВА

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Синегубов сообщил об отсутствии жертв в результате обстрелов Харькова и области 25 января
Синегубов сообщил об отсутствии жертв в результате обстрелов Харькова и области 25 января
Фото: Олег Синегубов / Facebook

За минувшие сутки российские оккупационные войска обстреливали приграничные населенные пункты Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Об этом глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил 26 января в Telegram.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано", – написал Синегубов.

По его данным, в ночь на 26 января зафиксировано попадание ракеты (предварительно С-300) в Купянске. В результате поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.

В течение суток в Купянске в результате артобстрелов повреждены жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности. В пгт Двуречная поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области. 

Теги: Россия, Харьков, оккупация, Харьковская область, Чугуев, Харьковская ОГА, Купянск, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, Волчанск, война России против Украины, С-300, ракета, автомобиль, Олег Синегубов, российские оккупанты
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