Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, повредили личный автомобиль сотрудника Нацполиции – глава ОВА

Синегубов сообщил об отсутствии жертв в результате обстрелов Харькова и области 25 января Фото: Олег Синегубов / Facebook

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано", – написал Синегубов.

По его данным, в ночь на 26 января зафиксировано попадание ракеты (предварительно С-300) в Купянске. В результате поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.

В течение суток в Купянске в результате артобстрелов повреждены жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности. В пгт Двуречная поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.