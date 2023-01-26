Оккупанты за сутки обстреляли три района Харьковской области, повредили личный автомобиль сотрудника Нацполиции – глава ОВА

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, за сутки пострадавших от вражеских обстрелов не зафиксировано", – написал Синегубов.
По его данным, в ночь на 26 января зафиксировано попадание ракеты (предварительно С-300) в Купянске. В результате поврежден личный автомобиль сотрудника Нацполиции.
В течение суток в Купянске в результате артобстрелов повреждены жилой дом, магазин запчастей, объект гражданской промышленности. В пгт Двуречная поврежден частный жилой дом. В Волчанске вражескими обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, учебное заведение и объект гражданской промышленности.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты на территории всей Харьковской области.