Российские войска из артиллерии обстреляли село в Харьковском районе, двое человек получили ранения – ОВА

Об этом в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов.

"Сегодня оккупанты совершили артиллерийский обстрел села Липцы Харьковского района. Ранения получили два гражданских человека: 59-летний мужчина и 46-летняя женщина. Оба госпитализированы с осколочными ранениями. Состояние – среднее", – написал руководитель ОВА.

Кроме того, оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли приграничное село Стрелечья, добавил Синегубов.

"Там обошлось без пострадавших", – отметил глава Харьковской ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области. Так, 23 января 2023 года в результате обстрела Волчанска ранение получил 52-летний мужчина.