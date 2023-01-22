Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненый мирные жители – глава обладминистрации

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня около 14.30 в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что после 15.00 "враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок" в той же Золочевской общине, повреждены могилы.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", – объяснил Синегубов.

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