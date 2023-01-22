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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненый мирные жители – глава обладминистрации

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Россияне регулярно обстреливают Харьковскую область
Россияне регулярно обстреливают Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате обстрелов российскими оккупантами 22 января двух населенных пунктов Харьковской области погибла мирная жительница. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня около 14.30 в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом", – написал он.

Глава обладминистрации отметил, что после 15.00 "враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок" в той же Золочевской общине, повреждены могилы.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", – объяснил Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе приграничный город Волчанск.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Харьковская область, раненые, РСЗО, кладбище, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, женщины, погибшие, население, могила, Олег Синегубов, мужчины, дом, Золочев
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