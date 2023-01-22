Оккупанты обстреляли Харьковскую область, есть погибший и раненый мирные жители – глава обладминистрации

"Оккупанты продолжают террор мирного населения Харьковской области. Сегодня около 14.30 в селе Петровка Золочевской общины в результате артобстрела погибла 67-летняя женщина. Было попадание в хозяйственные постройки и жилой дом", – написал он.
Глава обладминистрации отметил, что после 15.00 "враг из танков обстрелял кладбище в селе Гурьев Казачок" в той же Золочевской общине, повреждены могилы.
"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", – объяснил Синегубов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе приграничный город Волчанск.