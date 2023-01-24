ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате российских обстрелов Харьковской области 23 января ранен мирный житель – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Харьковскую область
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В результате российских обстрелов в Харьковской области 23 января был ранен один мужчина. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Олег Синегубов 24 января.

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Синегубов отметил, что за прошедшие сутки оккупанты вели массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и Дом культуры. В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.

По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе приграничный город Волчанск.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Харьковская область, обстрелы, война России против Украины, Олег Синегубов
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются"
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
"Мы убегали от войны, а сейчас едем к победе". Жена украинского ведущего заявила о возвращении домой из-за границы
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
  Зеленский пошутил о присвоении Джонсону звания почетного гражданина Киева. Экс-премьер-министр Великобритании отреагировал
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
"Это было одно из самых смертоносных нападений на мирных жителей". Джейми Ли Кертис осудила ракетный удар России по Днепру
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
Роднянский о пропагандистке Канделаки: На "Лужниках" она стояла рядом с Путиным и Симоньян. Они убивают и жгут людей. Она среди них
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (94060)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (62809)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (37349)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (35615)
5
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30556)
6
Вакарчук рассказал о последнем сообщении, которое получил от Монастырского (26632)
7
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (23705)
8
Побывавший на Луне 93-летний астронавт Олдрин женился в четвертый раз. Невеста моложе его на 30 лет. Фото (21842)
 
 
 
 