В результате российских обстрелов Харьковской области 23 января ранен мирный житель – ОВА

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.
Синегубов отметил, что за прошедшие сутки оккупанты вели массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.
"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и Дом культуры. В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Харьковской области, в том числе приграничный город Волчанск.