В результате российских обстрелов Харьковской области 23 января ранен мирный житель – ОВА

"Сегодня утром враг снова обстрелял Купянск. Есть попадания в жилые дома, произошли масштабные пожары. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется", – написал он.

Синегубов отметил, что за прошедшие сутки оккупанты вели массированные обстрелы приграничных населенных пунктов в Купянском, Чугуевском и Харьковском районах.

"В Волчанске Чугуевского района в результате артобстрелов повреждены жилые дома, объекты гражданской промышленности и инфраструктурные объекты. В селе Волчанские Хутора ракетным обстрелом разрушены учебное заведение и Дом культуры. В селе Гатище Чугуевского района повреждены объекты гражданской промышленности, произошли пожары. В Волчанске ранение получил 52-летний мужчина. Он госпитализирован в состоянии средней тяжести", – говорится в сообщении.