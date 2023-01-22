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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Американский генерал посетил освобожденный Изюм

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Келлог и делегация американских военных посетили Изюм
Келлог и делегация американских военных посетили Изюм
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Генерал армии США Кейт Келлог и делегация американских военных посетили 22 января освобожденный от оккупантов Изюм Харьковской области. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Американские партнеры собственными глазами увидели масштабы разрушений, вызванных российскими обстрелами и оккупацией, и ознакомились с доказательствами российских военных преступлений в Харьковской области", – рассказал он.

По словам Синегубова, на месте с генералом США удалось обсудить вопрос дальнейшего восстановления Изюма, гуманитарную ситуацию и ситуацию по безопасности в регионе.

"Отдельно рассмотрели неотложные потребности области в военной сфере. Спасибо господину Келлогу и нашим американским партнерам за внимание к Харьковской области и поддержку. Работаем дальше", – добавил глава региона.

Контекст:

Российские захватчики заблокировали Изюм в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. В начале апреля Изюм оккупировали россияне.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. В видеообращении вечером 11 сентября президент Украины Владимир Зеленский сказал, что украинские военные освобождают Изюм Харьковской области. 14 сентября Зеленский посетил деоккупированный Изюм.

По данным горсовета, более 80% инфраструктуры Изюма уничтожено

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, Изюм, Харьковская область, война России против Украины, Олег Синегубов
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