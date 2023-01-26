"Спасибо нашим силам ПВО за отличную работу". В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Рашисты атаковали столицу несколькими десятками барражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!" – сказал глава КГВА Сергей Попко.
Он также отметил, что в течение сегодняшнего дня ожидаются новые воздушные атаки со стороны врага.
Российские оккупационные войска с вечера 25 января атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. В ряде областей объявили воздушную тревогу.
По информации ВСУ, враг использовал 24 дрона иранского производства, все они были сбиты силами обороны Украины.
Россия осенью и зимой совершила 12 волн массированных ракетных и 14 беспилотных атак на украинскую энергетику.
Президент РФ Владимир Путин признал, что Россия целенаправленно обстреливает объекты энергетической инфраструктуры Украины.