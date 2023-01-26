"Спасибо нашим силам ПВО за отличную работу". В КГВА рассказали о последствиях ночной атаки дронов на Киев

В воздушном пространстве Киева ночью сбили около 15 вражеских БПЛА Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"Ночью Киев подвергся очередному воздушному нападению врага. Рашисты атаковали столицу несколькими десятками барражирующих боеприпасов Shahed. В воздушном пространстве было сбито около 15 вражеских БПЛА. Предварительно, без жертв и попаданий в объекты инфраструктуры. Спасибо нашим силам ПВО за очередную отличную работу!" – сказал глава КГВА Сергей Попко.

Он также отметил, что в течение сегодняшнего дня ожидаются новые воздушные атаки со стороны врага.

Российские оккупационные войска с вечера 25 января атаковали Украину иранскими дронами-камикадзе Shahed. В ряде областей объявили воздушную тревогу.

По информации ВСУ, враг использовал 24 дрона иранского производства, все они были сбиты силами обороны Украины.