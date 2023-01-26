Взрывы в Житомирской области – плановые работы украинских военных – ОВА

"Звуки взрывов в Житомирской области – плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие", – написал Бунечко

При этом он отметил, что воздушная тревога в регионе продолжается, и попросил граждан оставаться в укрытиях.

За час до этого Бунечко сообщал, что несколько вражеских ракет движутся в сторону Житомирской области. Он напомнил, что не следует снимать и публиковать работу украинской ПВО и результаты попаданий оккупантов.