Взрывы в Житомирской области – плановые работы украинских военных – ОВА

"Звуки взрывов в Житомирской области – плановые работы наших военных. Сохраняйте спокойствие", – написал Бунечко
При этом он отметил, что воздушная тревога в регионе продолжается, и попросил граждан оставаться в укрытиях.
За час до этого Бунечко сообщал, что несколько вражеских ракет движутся в сторону Житомирской области. Он напомнил, что не следует снимать и публиковать работу украинской ПВО и результаты попаданий оккупантов.
Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она продолжает действовать на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ПВО сбила первые ракеты оккупантов. Киевские власти заявили о 15 сбитых ракетах, а позднее – о взрыве в столице.