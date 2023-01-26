В Одесской области ракетами повреждены два объекта энергоинфраструктуры

Пострадавших в результате попаданий нет.

"Над территорией Одесской области и, в частности, Одесского района работает ПВО. Просим вас находиться в укрытиях, не распространять детали по прилету в соцсетях и ждать официальной информации", – добавили в сообщении.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога, она продолжает действовать на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ПВО сбила первые ракеты оккупантов. Киевские власти заявили о 15 сбитых ракетах, а позднее – о взрыве в столице. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области, сообщила ОВА.