Активность россиян в воздухе говорит об их несостоятельности на суше – ОК "Юг"

"Активное использование ракет, дронов свидетельствует о том, что у врага нет планов для положительной для себя динамики на суше", – сказала Гуменюк.
По ее словам, на данный момент россияне стараются атаковать тем, что считают пока своим преимуществом. Для них это оружие, которое может наносить поражение с воздуха, отметила она.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.