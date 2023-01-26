Активность россиян в воздухе говорит об их несостоятельности на суше – ОК "Юг"

"Активное использование ракет, дронов свидетельствует о том, что у врага нет планов для положительной для себя динамики на суше", – сказала Гуменюк.

По ее словам, на данный момент россияне стараются атаковать тем, что считают пока своим преимуществом. Для них это оружие, которое может наносить поражение с воздуха, отметила она.