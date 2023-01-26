В Киевской области есть попадание в энергетический объект – ОВА

"С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов с утра сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

Предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад. Также есть попадание в энергетический объект, отметили в ОВА.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Отмечается, что в области применены экстренные отключения электроэнергии – графики отключений пока не действуют.