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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области есть попадание в энергетический объект – ОВА

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Россияне обстреляли Киевскую область ракетами
Россияне обстреляли Киевскую область ракетами
Фото: Поліція Київської області / Facebook

В результате атаки России в Киевской области зафиксированы повреждения объектов гражданской инфраструктуры и энергообъекта. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация в Telegram.

"С ночи враг терроризирует Киевскую область. Ночная атака дронов с утра сменилась ракетными ударами. Силы ПВО отработали достойно. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – говорится в сообщении.

Предварительно есть информация о повреждениях объектов гражданской инфраструктуры, частных и многоэтажных домов, автомобилей жителей в некоторых районах области. В основном это выбитые окна, поврежденные крыши и фасад. Также есть попадание в энергетический объект, отметили в ОВА.

На местах работают все необходимые экстренные службы. Отмечается, что в области применены экстренные отключения электроэнергии – графики отключений пока не действуют.

Контекст:

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

В Киеве в результате обстрела погиб человек, еще двое ранены, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

В Киевской городской военной администрации уточнили, что в столице упали обломки сбитой ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева утром 26 января было зафиксировано около 20 ракет разного типа, все воздушные цели уничтожены украинской ПВО.

Теги: Киевская ОГА, Киевская область, ПВО, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, энергосистема
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