В Киевской области обнаружены обломки сбитых ракет, пострадавших нет – полиция

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Небытов добавил, что полицейские фиксируют последствия обстрела.
На момент публикации новости в Киевской области и еще ряде регионов уже отменили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
ПВО утром сбила 15 ракет, летевших в сторону столицы, заявили киевские власти. В Киеве один человек погиб и два ранены, обстоятельства уточняются.
В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области.