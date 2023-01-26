В Киевской области обнаружены обломки сбитых ракет, пострадавших нет – полиция

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Небытов добавил, что полицейские фиксируют последствия обстрела.

На момент публикации новости в Киевской области и еще ряде регионов уже отменили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов.