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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Киевской области обнаружены обломки сбитых ракет, пострадавших нет – полиция

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Части ракет нашли в разных районах Киевской области
Части ракет нашли в разных районах Киевской области
Фото: ANDRII NEBYTOV / Facebook

В Киевской области полиция проводит осмотр мест, где найдены обломки ракет после массированной атаки и работы ПВО 26 января. Об этом сообщил глава Нацполиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Обломки вражеских ракет были обнаружены уже на территории нескольких районов области. По предварительным данным, в результате атаки агрессора пострадавших нет",  – говорится в сообщении. 

Небытов добавил, что полицейские фиксируют последствия обстрела.

На момент публикации новости в Киевской области и еще ряде регионов уже отменили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов. 

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

ПВО утром сбила 15 ракет, летевших в сторону столицы, заявили киевские власти. В Киеве один человек погиб и два ранены, обстоятельства уточняются. 

В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области.

Теги: полиция, Киевская область, ПВО, обстрелы, ракеты, Нацполиция, Андрей Небытов, воздушная тревога
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