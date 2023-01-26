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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Укрзалізниця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания сети

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Пока опаздывают только два рейса из 70
Пока опаздывают только два рейса из 70
Фото: Укрзалізниця / Telegram

Из-за обесточивания отдельных участков сети на фоне массированной ракетной атаки РФ по Украине 26 января некоторые поезда могут задерживаться, предупредила пресс-служба "Укрзалізниці".

По состоянию на 9.40 задерживались более чем на полчаса два из 70 рейсов: №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1.08) и №743/744 Киев – Львов (+0.46).

Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратное отправление из Краматорска ожидается с задержкой.

"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжаются через подземные переходы", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что пассажиры, которые из-за обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, могут уехать с тем же билетом следующим рейсом в нужном направлении.

Контекст:

Ночью враг выпустил по Украине ракеты Х-22 и беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, все 24 дрона были сбиты, сообщали в Воздушных силах ВСУ. 

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, отметили в Воздушных силах ВСУ.  

Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях, пролете ракет в направлении Львовской области. ПВО сбила 15 ракет, летевших в сторону столицы, заявили киевские власти. В Киеве один человек погиб и два ранены, обстоятельства уточняются. 

В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области, сообщила ОВА. 

Теги: Укрзалізниця, Краматорск, поезда, война России против Украины, ракеты, пассажиры, воздушная тревога
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