"Укрзалізниця" предупредила о задержке некоторых поездов из-за обесточивания сети

Пока опаздывают только два рейса из 70 Фото: Укрзалізниця / Telegram

По состоянию на 9.40 задерживались более чем на полчаса два из 70 рейсов: №43/44 Ивано-Франковск – Киев (+1.08) и №743/744 Киев – Львов (+0.46).

Кроме того, в связи с повреждениями контактной сети на Донецкой железной дороге пассажиров рейса №712/711 Киев – Краматорск пересаживают в спальные вагоны под резервным тепловозом. Обратное отправление из Краматорска ожидается с задержкой.

"Ситуация на всех вокзалах страны сейчас контролируемая, есть резервное энергоснабжение. Посадка и высадка в городах, где объявлена воздушная тревога, продолжаются через подземные переходы", – говорится в сообщении.

В компании напомнили, что пассажиры, которые из-за обстрелов и тревог не успели на свои рейсы, могут уехать с тем же билетом следующим рейсом в нужном направлении.