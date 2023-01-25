  Джонсон прогулялся по Лондону в шапке с надписью "Нумерація вагонів починається з голови поїзда" от "Укрзалізниці". Видео

Соответствующее видео опубликовано 24 января на YouTube-канале Guardian News. В ролике Джонсон запечатлен на улице во время короткого интервью журналистам.

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Контекст:

После полномасштабного вторжения РФ в Украину Джонсон в статусе главы правительства трижды приезжал в Киев. В первый раз – в апреле 2022 года, тогда он стал первым лидером "Большой семерки", который прибыл в украинскую столицу с момента полномасштабного российского вторжения. Затем британский премьер приехал в Украину с визитом уже в июне. Третий раз он побывал в Киеве на День Независимости Украины 24 августа. Кроме официальной встречи, они с Зеленским прогулялись по центру столицы, несмотря на ракетную угрозу.

7 июля 2022-го на фоне череды скандалов Джонсон объявил об отставке.