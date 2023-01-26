В Запорожской области ночью ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры – ОВА

"Этой ночью оккупанты нанесли два ракетных удара (предварительно ракетами С-300) по Павловской общине Запорожского района. Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Без учета сегодняшнего нападения Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак совершила с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго".