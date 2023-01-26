В Запорожской области ночью ракеты повредили объект энергетической инфраструктуры – ОВА

"Этой ночью оккупанты нанесли два ракетных удара (предварительно ракетами С-300) по Павловской общине Запорожского района. Взрывами поврежден один из объектов энергетической инфраструктуры", – говорится в сообщении.
Без учета сегодняшнего нападения Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще 14 атак совершила с применением дронов-камикадзе, сообщали в "Укрэнерго".
Этой ночью враг выпустил по Украине ракеты Х-22 и беспилотники Shahed-131 и Shahed-136, все 24 дрона были сбиты, сообщали в Воздушных силах ВСУ.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. РФ выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, отметили в Воздушных силах ВСУ.
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что ПВО сбила первые ракеты оккупантов. Киевские власти заявили о 15 сбитых ракетах, а позднее – о взрыве в столице. В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области, сообщила ОВА.