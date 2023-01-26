В Одесской области значительные проблемы с электроснабжением после ракетных ударов РФ – ОВА

"В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", – написал Марченко.
Он отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время.
Также Марченко дал поручение подключить насосные станции к генераторам, где это позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу "пунктов несокрушимости".
"Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя!" – подчеркнул глава ОВА.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
ПВО утром сбила 15 ракет, летевших в сторону столицы, заявили киевские власти. В Киеве один человек погиб и два ранены, обстоятельства уточняются.
В Одесской области повреждены два объекта энергоинфраструктуры. Также есть попадание вражеских ракет в Винницкой области.
По всей Украине продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.