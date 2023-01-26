В Одесской области значительные проблемы с электроснабжением после ракетных ударов РФ – ОВА

Энергетики уже приступили к ремонтным работам, но они займут некоторое время, отметили в ОВА Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"В результате массированного ракетного удара есть попадания и повреждения нескольких объектов энергетической инфраструктуры в нашей и других областях Украины, поэтому сейчас есть значительные проблемы с электроснабжением", – написал Марченко.

Он отметил, что энергетики уже приступили к ремонтным работам, но устранение повреждений займет некоторое время.

Также Марченко дал поручение подключить насосные станции к генераторам, где это позволяет их мощность, организовать подвоз воды для жителей и обеспечить работу "пунктов несокрушимости".

"Прошу отнестись с пониманием к ситуации. Власти и энергетики делают все возможное для ликвидации последствий вражеского удара. Вражеские самолеты все еще в воздухе, продолжается воздушная тревога, прошу жителей области находиться в укрытиях до отбоя!" – подчеркнул глава ОВА.