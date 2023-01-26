В Винницкой области есть прилеты – ОВА

В Виннице часть российских ракет сбила ПВО, однако зафиксированы и попадания Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

"В Винницкой области есть попадания вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – написал Борзов.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

В Голосеевском районе Киева утром 26 января в результате попадания ракеты в нежилую застройку один человек погиб и двое пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Перед этим Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы.

Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В Одесской области зафиксированы попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.

По всей Украине продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.