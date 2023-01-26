В Винницкой области есть прилеты – ОВА

"В Винницкой области есть попадания вражеских ракет. Пострадавших нет. Все оперативные службы работают на месте", – написал Борзов.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
В Голосеевском районе Киева утром 26 января в результате попадания ракеты в нежилую застройку один человек погиб и двое пострадали, сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Перед этим Кличко сообщал о взрыве в Днепровском районе столицы.
Сообщалось о работе ПВО в Киевской, Винницкой и Одесской областях. В Одесской области зафиксированы попадания ракет в объекты энергетической инфраструктуры.
По всей Украине продолжается воздушная тревога. В ряде областей действуют экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Россия предприняла уже 12 массированных ракетных атак по инфраструктуре Украины с начала осени 2022 года, еще ряд атак совершила с применением дронов-камикадзе. Последняя атака дронами была ночью 26 января. Все 24 беспилотника сбиты, сообщили в Воздушных силах ВСУ.