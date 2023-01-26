В воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа – военная администрация

Россияне с утра атаковали ряд областей Украины и столицу ракетами Фото: depositphotos.com (иллюстративное)

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения. В результате падения частей ракет погиб 55-летний мужчина. Еще двое получили ранения, их госпитализировали", – говорится в сообщении.

Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о погибшем и двух раненых "в результате попадания ракеты в нежилую застройку в Голосеевском районе".

Объекты инфраструктуры Киева работают в штатном режиме, добавили в КГВА.

В Офисе генерального прокурора заявили, что оккупанты сегодня устроили ракетный обстрел объектов инфраструктуры столицы, используя запрещенные международным правом средства ведения войны.

Обломки вражеских ракет были обнаружены также на территории нескольких районов Киевской области.

На момент публикации новости почти по всей территории Украины (кроме Луганской, Николаевской, Херсонской областей и аннексированного Крыма) уже отменили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов.