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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетным ударом уничтожено основное оборудование на одном из энергообъектов, дефицит в системе значительный – "Укрэнерго"

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Аварийные отключения, введенные во время атаки, постепенно сменяются плановыми графиками, отметили в "Укрэнерго"
Аварийные отключения, введенные во время атаки, постепенно сменяются плановыми графиками, отметили в "Укрэнерго"
Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

В результате российского удара по энергетической инфраструктуре Украины 26 января повреждено энергетическое оборудование в разных регионах страны. Об этом сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

"Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено",  проинформировали в компании.

В настоящее время есть проблемы с энергоснабжением, вызванные обстрелами, на юге страны, в том числе в Одесской области.

"По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений",  добавили в НЭК.

В энергосистеме страны – значительный дефицит электроэнергии, всем областям определили лимиты потребления, подчеркнули в компании.

https://www.facebook.com/npcukrenergo/posts/pfbid0B4vjxoWwYNLxj4jvhhKkXXsQ1kPXU6sVqjZgwusob1MzyEgdyF6VfKiGnfgL1TEVl

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, уточнил энергохолдинг ДТЭК.

"Во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям", – говорится в сообщении.

В ДТЭК также предупредили, что из-за повреждения российскими оккупантами энергоинфраструктуры Одесской области экстренные отключения света в регионе могут продолжаться на протяжении нескольких дней.

После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.

Контекст:

26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго". 

В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.

Теги: Киев, энергетика, Укрэнерго, электричество, Киевская область, Днепропетровская область, ДТЭК, Одесская область, электроснабжение, отключение света, обстрелы, война России против Украины, ракеты, веерные отключения, энергосистема
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