Ракетным ударом уничтожено основное оборудование на одном из энергообъектов, дефицит в системе значительный – "Укрэнерго"

"Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", – проинформировали в компании.
В настоящее время есть проблемы с энергоснабжением, вызванные обстрелами, на юге страны, в том числе в Одесской области.
"По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений", – добавили в НЭК.
В энергосистеме страны – значительный дефицит электроэнергии, всем областям определили лимиты потребления, подчеркнули в компании.
В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, уточнил энергохолдинг ДТЭК.
"Во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям", – говорится в сообщении.
В ДТЭК также предупредили, что из-за повреждения российскими оккупантами энергоинфраструктуры Одесской области экстренные отключения света в регионе могут продолжаться на протяжении нескольких дней.
После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.
26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго".
В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.