Ракетным ударом уничтожено основное оборудование на одном из энергообъектов, дефицит в системе значительный – "Укрэнерго"

Аварийные отключения, введенные во время атаки, постепенно сменяются плановыми графиками, отметили в "Укрэнерго" Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

"Есть попадания и повреждения оборудования в южном, центральном, юго-западном регионах. В Днепровском регионе на одном из энергообъектов основное высоковольтное оборудование уничтожено", – проинформировали в компании.

В настоящее время есть проблемы с энергоснабжением, вызванные обстрелами, на юге страны, в том числе в Одесской области.

"По всей Украине во время атаки были введены аварийные отключения. В настоящее время постепенно возвращаются плановые графики ограничений", – добавили в НЭК.

В энергосистеме страны – значительный дефицит электроэнергии, всем областям определили лимиты потребления, подчеркнули в компании.

В Киеве, Киевской и Днепропетровской областях продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии, уточнил энергохолдинг ДТЭК.

"Во время последней атаки Россия нанесла значительный ущерб украинской энергосистеме, из-за чего энергетики не могут вернуться к стабилизационным отключениям", – говорится в сообщении.

В ДТЭК также предупредили, что из-за повреждения российскими оккупантами энергоинфраструктуры Одесской области экстренные отключения света в регионе могут продолжаться на протяжении нескольких дней.

После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях, сообщали в Минэнерго.