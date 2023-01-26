После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Минэнерго

В трех областях Украины, куда долетели вражеские ракеты, сейчас сложная ситуация с электричеством Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры", – написал Галущенко.

Он отметил, что в стране введены аварийные отключения электричества. Самая сложная ситуация сейчас, по словам министра, – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!" – добавил он.

В компании ДТЭК добавили, что в результате российской атаки повреждена энергоинфраструктура Одесской области.

"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продлиться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", – говорится в сообщении.