После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Минэнерго

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры", – написал Галущенко.
Он отметил, что в стране введены аварийные отключения электричества. Самая сложная ситуация сейчас, по словам министра, – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.
"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!" – добавил он.
В компании ДТЭК добавили, что в результате российской атаки повреждена энергоинфраструктура Одесской области.
"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продлиться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", – говорится в сообщении.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.