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ВОЙНА В УКРАИНЕ

После ракетной атаки по энергетике наиболее сложная ситуация в Киевской, Одесской и Винницкой областях – Минэнерго

В трех областях Украины, куда долетели вражеские ракеты, сейчас сложная ситуация с электричеством
В трех областях Украины, куда долетели вражеские ракеты, сейчас сложная ситуация с электричеством
Фото: ДТЕК - офіційний канал / Telegram

В результате очередного российского ракетного обстрела утром 26 января есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры Украины, подтвердил в Facebook министр энергетики Герман Галущенко.

"Сегодня враг вновь обстрелял объекты энергетики, пытаясь вызвать системный сбой в энергосистеме Украины. Благодаря отличной работе ПВО сбито большое количество ракет. К сожалению, есть попадания в объекты энергетической инфраструктуры", – написал Галущенко.

Он отметил, что в стране введены аварийные отключения электричества. Самая сложная ситуация сейчас, по словам министра, – в Киевской, Одесской и Винницкой областях.

"Энергетики работают, чтобы как можно скорее возобновить энергоснабжение. Украина победит!" – добавил он.

https://www.facebook.com/german.galushchenko/posts/pfbid0hi6xLpKSu54NAET5wMcgKfc2F2h8DYGKGrCZCR9k1Bp86WKAhKV9oqYWP53WjeyDl

В компании ДТЭК добавили, что в результате российской атаки повреждена энергоинфраструктура Одесской области.

"Из-за нанесенных вражеской атакой разрушений в области продолжают действовать экстренные отключения света. Такая ситуация может продлиться несколько дней, пока не будут восстановлены поврежденные энергообъекты", – говорится в сообщении.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

Теги: энергетика, Винницкая область, электричество, Киевская область, ДТЭК, Министерство энергетики, Одесская область, электроэнергия, обстрелы, война России против Украины, ракеты, разрушения, инфраструктура, энергосистема, Герман Галущенко
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