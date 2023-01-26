Над Одесской областью сбили три "Калибра" – ОВА

"К счастью, в результате удара [по Одесской области] пострадавших среди гражданских в области нет", – отметил он.
Марченко добавил, что дал поручение начальникам районных военных администраций "лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации".
До этого глава ОВА заявлял, что в Одесской области "значительные" проблемы с электроснабжением после ракетных ударов РФ по энергоинфраструктуре региона.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.