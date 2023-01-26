Над Одесской областью сбили три "Калибра" – ОВА

Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами "Калибр", три из них были сбиты Фото: mil.ru

"К счастью, в результате удара [по Одесской области] пострадавших среди гражданских в области нет", – отметил он.

Марченко добавил, что дал поручение начальникам районных военных администраций "лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации".

До этого глава ОВА заявлял, что в Одесской области "значительные" проблемы с электроснабжением после ракетных ударов РФ по энергоинфраструктуре региона.