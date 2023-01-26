ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Одесской областью сбили три "Калибра" – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами "Калибр", три из них были сбиты
Российские оккупанты атаковали Одесскую область ракетами "Калибр", три из них были сбиты
Фото: mil.ru

В ходе отражения ракетной атаки российских оккупантов 26 января украинские силы ПВО уничтожили три крылатых ракеты "Калибр" в Одесской области. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"К счастью, в результате удара [по Одесской области] пострадавших среди гражданских в области нет", – отметил он.

Марченко добавил, что дал поручение начальникам районных военных администраций "лично выйти с коммуникацией ко всем жителям области с разъяснением текущей ситуации".

До этого глава ОВА заявлял, что в Одесской области "значительные" проблемы с электроснабжением после ракетных ударов РФ по энергоинфраструктуре региона.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.

РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КМВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

Теги: Украина, Одесса, Вооруженные силы Украины, Одесская область, электроэнергия, электроснабжение, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, ракета, Воздушные силы Украины, крылатая ракета, Максим Марченко, воздушная тревога, власти
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Полякова провела тренировку после бессонной ночи в подвале. Видео
Галина ГРИШИНА
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
"Это невозможно объяснить никому в мире". Осадчая после очередной ракетной атаки обратилась к украинцам
Галина ГРИШИНА
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Брат британского актера Сэндса, который две недели назад пропал без вести в горах, сделал заявление
Галина ГРИШИНА
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
"Мы стали ближе к дому и к победе". Жена Сенцова сообщила, что их сын, который родился в США, получил украинское гражданство
Галина ГРИШИНА
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
35-летний Пике после скандального расставания с 45-летней Шакирой показал свою новую девушку. Она моложе певицы на 22 года
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
56-летняя Хайек вышла в свет а платье-сетке
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
  "Вотсап". Дорофеева презентовала песню, которую записала вместе с Кацуриным. Аудио
Галина ГРИШИНА
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"С моими самыми родными". Боржемская показала своих родителей
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
Ратаковски засветила бюст с верхнего ракурса
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
  "Юр, давай допишем интервью! Два дня тут сидим!" Великий снял пародию на интервью Кучеры Дудю
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Тайсона обвинили в изнасиловании. Сумма компенсации морального и физического ущерба составляет $5 млн
Галина ГРИШИНА
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Кекелия в образе Мерилин Монро спела для Зеленского Happy Birthday Mr. President. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару показала себя без одежды и белья (348416)
2
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (281423)
3
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой (86328)
4
"Эта женщина сводит с ума". Мишина снялась лежа на кровати (55726)
5
Как выглядела Тина Кароль до похудения. Семь фото до и одно после (48639)
6
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (48583)
7
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны" (42792)
8
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (22594)
 
 
 
 