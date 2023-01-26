Залужный: Над Украиной сбито 47 российских ракет

Залужный назвал количество сбитых ракет во время российской атаки Фото: Головнокомандувач ЗС України / CinC AF of Ukraine / Facebook

По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Залужный.

"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!" – написал главнокомандующий ВСУ.