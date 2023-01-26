Залужный: Над Украиной сбито 47 российских ракет

По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.
Три из четырех управляемых авиационных ракет Х-59 не достигли своих целей, отметил Залужный.
"Цель россиян остается неизменной – психологическое давление на украинцев и разрушение критической инфраструктуры. Но нас не сломить! Спасибо военнослужащим, которые держат небо над Украиной!" – написал главнокомандующий ВСУ.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей начались экстренные превентивные отключения электроэнергии.
РФ утром выпустила более 30 ракет в направлении Украины с шести самолетов Ту-95, возможны повторные пуски, сообщали в Воздушных силах ВСУ. Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат добавил, что ночью также были пуски ракет Х-22 и беспилотников Shahed-131 и Shahed-136.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным Киевской городской военной администрации, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.