В результате воздушной атаки России по Украине 26 января погибли не менее 11 человек – ГСЧС

В результате террористических атак РФ дронами и ракетами были удары в 11 областях, отметили в ГСЧС Украины Фото: Поліція Київської області / Facebook

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Александр Хорунжий. Видеозапись эфира с его участием опубликована в Facebook ГСЧС.

"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях, – сказал Хорунжий. – Всего возникли два пожара… повреждены 35 зданий. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15.00".