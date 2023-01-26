В результате воздушной атаки России по Украине 26 января погибли не менее 11 человек – ГСЧС

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил пресс-офицер Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины Александр Хорунжий. Видеозапись эфира с его участием опубликована в Facebook ГСЧС.
"Сегодня в результате террористических атак РФ как дронами, так и ракетами были удары в 11 областях, – сказал Хорунжий. – Всего возникли два пожара… повреждены 35 зданий. Пострадали 11 человек и погибли тоже 11 человек. Это информация по состоянию на 15.00".
26 января ночью и утром враг нанес удар ракетами и дронами по энергетической инфраструктуре Украины. Это уже 13-й ракетный удар и 15-я атака дронов по энергосистеме, отметили в "Укрэнерго" в Facebook.
Воздушные силы ВСУ сообщили, что украинские военные сбили все 24 беспилотника Shahed-136/131, выпущенные оккупантами ночью.
Также военные сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины, сообщил главнокомандующий ВCУ Валерий Залужный. Россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр", в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты.