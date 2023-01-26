Над Одесской областью сбили еще одну крылатую ракету – ОВА

В Одесской области уничтожили за первую половину дня 26 января четыре ракеты оккупантов Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

"Враг еще раз пытался совершить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета. Спасибо ПВО!" – написал Марченко.

Утром 26 января над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр".

В Одесской, Николаевской и ряде других областей днем 26 января тревога была объявлена повторно – после масштабной утренней. О ракетной опасности сообщал в 13.56 также глава Николаевской ОВА Виталий Ким, призвав не игнорировать тревогу.