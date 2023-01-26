Над Одесской областью сбили еще одну крылатую ракету – ОВА

"Враг еще раз пытался совершить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета. Спасибо ПВО!" – написал Марченко.
Утром 26 января над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр".
В Одесской, Николаевской и ряде других областей днем 26 января тревога была объявлена повторно – после масштабной утренней. О ракетной опасности сообщал в 13.56 также глава Николаевской ОВА Виталий Ким, призвав не игнорировать тревогу.
Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.
Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.
О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей.
В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.