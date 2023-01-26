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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Над Одесской областью сбили еще одну крылатую ракету – ОВА

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В Одесской области уничтожили за первую половину дня 26 января четыре ракеты оккупантов
В Одесской области уничтожили за первую половину дня 26 января четыре ракеты оккупантов
Фото: Повітряне командування "Схід" / Facebook

Силы украинской противовоздушной обороны уничтожили еще над Одесской областью еще одну ракету, выпущенную российскими оккупантами. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Враг еще раз пытался совершить ракетный удар по нашей области. Во время очередной вражеской атаки подразделениями противовоздушной обороны была сбита еще одна крылатая ракета, выпущенная из самолета. Спасибо ПВО!" – написал Марченко.

Утром 26 января над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр".

В Одесской, Николаевской и ряде других областей днем 26 января тревога была объявлена повторно – после масштабной утренней. О ракетной опасности сообщал в 13.56 также глава Николаевской ОВА Виталий Ким, призвав не игнорировать тревогу.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей.

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Николаев, ПВО, Одесская область, страна-агрессор, российская агрессия, Одесская ОГА, война России против Украины, ракеты, ракета, крылатая ракета, Виталий Ким, российские оккупанты, Максим Марченко, воздушная тревога
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