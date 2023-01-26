Удар по Одессе – ответ Путина на внесение города в список всемирного наследия ЮНЕСКО – Кулеба

"Среди целей сегодняшнего массированного ракетного удара Россия нанесла удар по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это разрушение является ответом Путина на вчерашнее включение ЮНЕСКО Одессы в список всемирного наследия и помещение ее под усиленную защиту списка в наследия, находящегося под угрозой”, – написал Кулеба.

Украина подала номинационное досье "Исторический центр города-порта Одессы" на рассмотрение ЮНЕСКО в октябре 2022 года. 25 января исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО , которое находится под угрозой.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти Одесской, Винницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр".

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа.