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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Удар по Одессе – ответ Путина на внесение города в список всемирного наследия ЮНЕСКО – Кулеба

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Кулеба связал ракетную атаку оккупантов на Одессу с внесением центра города в список исторического наследия ЮНЕСКО
Кулеба связал ракетную атаку оккупантов на Одессу с внесением центра города в список исторического наследия ЮНЕСКО
Фото: Dmytro Kuleba / Facebook

Ракетный удар по Одессе – реакция президента РФ Владимира Путина на внесение города в список всемирного наследия ЮНЕСКО в связи с угрозой разрушения, заявил 26 января в Twitter министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Среди целей сегодняшнего массированного ракетного удара Россия нанесла удар по Одессе, что привело к массовым отключениям электроэнергии. Это разрушение является ответом Путина на вчерашнее включение ЮНЕСКО Одессы в список всемирного наследия и помещение ее под усиленную защиту списка в наследия, находящегося под угрозой”, – написал Кулеба.

Украина подала номинационное досье "Исторический центр города-порта Одессы" на рассмотрение ЮНЕСКО в октябре 2022 года. 25 января исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой.

Контекст:

Утром 26 января в Украине была объявлена воздушная тревога на всей территории страны. В ряде областей были использованы экстренные превентивные отключения электроэнергии.

Силы обороны Украины сбили 47 ракет, запущенных Россией по территории Украины 26 января, из них 20 – в районе Киева, сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный. По его данным, россияне осуществили 55 пусков ракет воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, Х-47 "Кинжал", "Калибр", Х-59) с самолетов Ту-95, Су-35, МиГ-31К и кораблей в акватории Черного моря.

О попаданиях ракет сообщили власти ОдесскойВинницкой и Киевской областей. Над Одесской областью были сбиты три крылатые ракеты "Калибр".

В Киеве есть погибший и двое раненых – по данным КГВА, из-за падения обломков ракеты. Всего в воздушном пространстве Киева уничтожили около 20 ракет разного типа. 

Теги: Россия, Украина, Одесса, оккупация, ЮНЕСКО, электроэнергия, Russia, Дмитрий Кулеба, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, ракеты, Heritage, ракета, разрушения, Dmytro Kuleba, российские оккупанты, воздушная тревога, россияне, Odesa
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