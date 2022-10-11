Украина подала досье исторического центра Одессы для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО

"Ценим усилия каждого сделать центр Одессы культурным достоянием мира и защитить его от российских террористов", – написала Джапарова.

Контекст:

О необходимости включить Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО мэр города Геннадий Труханов заявлял весной, после очередного обстрела со стороны российских оккупантов, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список всемирного наследия по ускоренной процедуре.

2 июля чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко предположил, что Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2022 году.

4 октября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что Украина подготовила и подала досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре. По его словам, процесс подачи документов на внесение исторического центра Одессы в список начался еще в 2001 году.