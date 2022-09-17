Вопрос включения Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже почти на финише – Труханов

По словам Труханова, номинационное досье Одессы для ЮНЕСКО в ближайшее время передадут в Минкульт Фото: odessa.online

Об этом мэр Одессы Геннадий Труханов сообщил в Facebook.

По его словам, работа по вопросу включения города в список ЮНЕСКО уже "почти на финише".

"Сегодня Украина уверенно идет к победе – благодаря нашему президенту Владимиру Зеленскому, мужеству наших Вооруженных сил, единству украинского народа. Со своей стороны мы защищаем свой фронт, в том числе и городское наследие, которое действительно является мировым достоянием. И вопрос его защиты от российских ракет остается крайне актуальным. Сегодня состоялась финальная онлайн-встреча перед подачей нашего номинационного досье в ЮНЕСКО. Я искренне благодарен руководству всемирной организации в лице главы Центра всемирного наследия ЮНЕСКО господина Лазара Элунду Ассомо и заместителя генерального директора ЮНЕСКО по культуре Эрнесто Оттоне за поддержку Одессы в стремлении сохранить свое культурное наследие", – заявил Труханов.

Он поблагодарил украинское правительство и международных партнеров за поддержку в процессе подготовки номинационного досье.

"В ближайшее время досье будет передано в Министерство культуры и информационной политики Украины. После этого одесская делегация прибудет в Париж, чтобы передать досье. И я уверен, что при такой мощной поддержке мы достигнем нашей главной цели – защитить наше уникальное наследие", – добавил мэр.