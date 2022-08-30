ЮНЕСКО заявила, что поддерживает заявку Украины на включение Одессы в список всемирного наследия

О решении внести заявку Одессы Ткаченко сообщил в Париже на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле.

"По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть безотлагательно рассмотрена государствами-членами, заседающими в Комитете всемирного наследия, с целью включения ее в список всемирного наследия и всемирного наследия, находящегося под угрозой", – говорится в сообщении.

Азуле заявил, что ЮНЕСКО усилит свою поддержку Одессе, предоставив городу финансирование на восстановления ущерба, нанесенного оккупантами Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства, а также оплатит дополнительную охрану коллекций.

Также ЮНЕСКО поможет с оцифровкой "не менее 1000 произведений искусства" в Одессе, а также коллекции документов Одесского государственного архива.

"Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия доставят новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы. Они позволят продолжить ведущееся с начала войны восстановление общественных памятников и скульптур", – рассказали в ЮНЕСКО.