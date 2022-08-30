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ЮНЕСКО заявила, что поддерживает заявку Украины на включение Одессы в список всемирного наследия

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ЮНЕСКО намерена помочь Одессе с восстановлением культуры
ЮНЕСКО намерена помочь Одессе с восстановлением культуры
Фото: ЕРА

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Украина инициирует вопрос о внесении Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 30 августа сообщил сайт организации.

О решении внести заявку Одессы Ткаченко сообщил в Париже на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле.

"По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть безотлагательно рассмотрена государствами-членами, заседающими в Комитете всемирного наследия, с целью включения ее в список всемирного наследия и всемирного наследия, находящегося под угрозой", – говорится в сообщении.

Азуле заявил, что ЮНЕСКО усилит свою поддержку Одессе, предоставив городу финансирование на восстановления ущерба, нанесенного оккупантами Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства, а также оплатит дополнительную охрану коллекций.

Также ЮНЕСКО поможет с оцифровкой "не менее 1000 произведений искусства" в Одессе, а также коллекции документов Одесского государственного архива.

"Департаменту культуры, религии и охраны архитектурного наследия доставят новое оборудование Одесской областной администрации для охраны культурных ценностей на местах: защитные панели, мешки с песком, огнетушители, огнеупорные ткани и противогазы. Они позволят продолжить ведущееся с начала войны восстановление общественных памятников и скульптур", – рассказали в ЮНЕСКО.

Контекст:

О необходимости включить Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО заявлял весной мэр города Геннадий Труханов после очередного обстрела со стороны российских оккупантов, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список список всемирного наследия по ускоренной процедуре.

2 июля чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко предположил, что Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2022 году.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Украина, Одесса, памятник, искусство, культура, ЮНЕСКО, Александр Ткаченко, Наследие, ущерб, скульптура, дворец, финансирование, Одри Азуле, охрана, восстановление
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