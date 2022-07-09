Минкульт зафиксировал 417 фактов военных преступлений РФ против украинского культурного наследия – Ткаченко

"Разрушение объектов культурного наследия – военное преступление согласно Гаагской конвенции 1954 года. На встрече с делегацией Секретариата ЮНЕСКО мы обсудили предоставление объектам недвижимого наследия Украины статуса Enhanced Protection для усиленной защиты и автоматического признания разрушения оккупантами объектов культурного наследия военным преступлением. Мы привлекаем внимание мира к этим преступлениям России и требуем наказания", – написал министр.

По его словам, все зафиксированные объекты имеют поражения разной степени: 71 – тяжелые (до 25% в Донецкой и Луганской областях и более 15% в Черниговской, Сумской и Киевской); 137 – средние, 172 – легкие Состояние 24 объектов неизвестно.

"Оккупанты повредили 136 христианских храмов (125 православных, девять реформаторских и два католических), четыре мечети и шесть синагог", – добавил Ткаченко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)