Opera Europa приостановила членство российских оперных театров

В Opera Europa входят свыше 200 членов из 40 стран мира Фото: EPA

Приостановить членство российских театров ассоциацию попросили украинские члены Opera Europa. В марте Государственное агентство по вопросам искусства и художественного образования опубликовало открытое письмо от украинских театров с просьбой поддержать Украину и, таким образом, осудить военную агрессию России.