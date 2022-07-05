Opera Europa приостановила членство российских оперных театров

Приостановить членство российских театров ассоциацию попросили украинские члены Opera Europa. В марте Государственное агентство по вопросам искусства и художественного образования опубликовало открытое письмо от украинских театров с просьбой поддержать Украину и, таким образом, осудить военную агрессию России.
Opera Europa является ведущей организацией обслуживания профессиональных оперных трупп и оперных фестивалей по всей Европе (более 200 членов из 40 стран).
Украину в ассоциации представляют проект Open Opera Ukraine и шесть театров: Национальная опера Украины, Киевский национальный академический театр оперетты, Одесская областная филармония, а также Харьковский, Одесский и Львовский национальные академические театры оперы и балета, сообщается на сайте Opera Europa.