Театр Ла Скала не поддержал бойкот российской культуры и покажет "Бориса Годунова" с певцами из Украины и РФ

Ла Скала планирует открыть следующий сезон 7 декабря оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. В программе сезона – также балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.

"Я против охоты на ведьм. Я против отмены российских произведений, и когда читаю Пушкина, я не прячусь", –заявил Мейер на пресс-конференции, посвященной презентации нового сезона.

Директор, по его словам, надеется, что к празднику святого Амвросия (отмечается в Милане 7 декабря. – "ГОРДОН") наступит мир и проблем с тем, чтобы показать российскую оперу, не будет. По мнению Мейера, "Годунов" является "абсолютным шедевром".

При этом в афише на сайте театра анонсировано участие в постановке "Бориса Годунова" украинских артистов наряду с российскими и европейскими. Так, партию Григория исполнит Михаил Дидык, Варлаама – Андрей Гонюков.

По данным LB.ua, Дидык много лет сотрудничал с Национальной оперой Украины, а Гонюков является штатным артистом Киевской муниципальной оперы. В то же время директор Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко заявил изданию , что Дидык не числится в штате театра. Он добавил, что штатные сотрудники украинской оперы "не участвуют в таких проектах".