Театр Ла Скала не поддержал бойкот российской культуры и покажет "Бориса Годунова" с певцами из Украины и РФ

Ла Скала планирует открыть следующий сезон 7 декабря оперой "Борис Годунов" Модеста Мусоргского. В программе сезона – также балеты "Лебединое озеро" и "Щелкунчик" Петра Чайковского и "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева.
"Я против охоты на ведьм. Я против отмены российских произведений, и когда читаю Пушкина, я не прячусь", –заявил Мейер на пресс-конференции, посвященной презентации нового сезона.
Директор, по его словам, надеется, что к празднику святого Амвросия (отмечается в Милане 7 декабря. – "ГОРДОН") наступит мир и проблем с тем, чтобы показать российскую оперу, не будет. По мнению Мейера, "Годунов" является "абсолютным шедевром".
При этом в афише на сайте театра анонсировано участие в постановке "Бориса Годунова" украинских артистов наряду с российскими и европейскими. Так, партию Григория исполнит Михаил Дидык, Варлаама – Андрей Гонюков.
По данным LB.ua, Дидык много лет сотрудничал с Национальной оперой Украины, а Гонюков является штатным артистом Киевской муниципальной оперы. В то же время директор Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко заявил изданию , что Дидык не числится в штате театра. Он добавил, что штатные сотрудники украинской оперы "не участвуют в таких проектах".
Ла Скала (La Scala, Teatro alla Scala) – один из самых знаменитых оперных театров мира, основан в 1778 году.
Опера "Борис Годунов" написана в 1869 году русским композитором Модестом Мусоргским по мотивам повести Александра Пушкина. Премьера состоялась в Петербурге в 1874 году. Первая постановка в Ла Скала – в 1965-м. В 1975-м "Годунова" в Ла Скала ставил Юрий Любимов, в 1979–1980-м – Андрей Тарковский.
Ла Скала в мае 2022-го предоставила сцену российской оперной диве Анне Нетребко, которую 3 марта уволили из Метрополитен-опера из-за того, что певица "не отказалась от своей публичной поддержки Путина, пока он ведет войну с Украиной". Позднее Нетребко осудила российское вторжение в Украину и вернула себе благосклонность европейских театров, зато ее концерты отменила новосибирская опера.
Национальная опера Украины, как заявил Анатолий Соловьяненко в интервью "КП в Украине", сняла с репертуара все постановки с музыкой российских композиторов.