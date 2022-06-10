Бульвар Шоубиз
 
10 июня, 2022
 
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Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко

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3 марта Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за публичной поддержки Путина
3 марта Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за публичной поддержки Путина
Фото: ЕРА

Российская оперная певица Анна Нетребко в конце мая выступила на сцене Парижской филармонии, а на следующий день пела в миланском театре Ла Скала. Об этом сообщается на странице певицы в Facebook.

"После короткого перерыва Анна совершила триумфальное возвращение на концертную сцену Парижской филармонии",  говорится в публикации. 

https://www.facebook.com/annanetrebko/posts/551194259708303

"После Парижа Анну приветствовали миланские зрители", – сообщается в новой фотопубликации на странице артистки.

https://www.facebook.com/annanetrebko/posts/551678006326595

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки Путина, пока он ведет войну с Украиной". 

30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она. 

После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко"Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений. 

Теги: Анна Нетребко, война России против Украины
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