Театры в Италии и Франции возобновили сотрудничество с российской певицей Нетребко

"После короткого перерыва Анна совершила триумфальное возвращение на концертную сцену Парижской филармонии", – говорится в публикации.

"После Парижа Анну приветствовали миланские зрители", – сообщается в новой фотопубликации на странице артистки.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Нетребко была уволена из Метрополитен-опера из-за того, что "не отказалась от своей публичной поддержки Путина, пока он ведет войну с Украиной".

30 марта артистка заявила, что осуждает нападение РФ на Украину. "Я категорически осуждаю войну в Украине, и мои мысли с жертвами этой войны и их семьями. Моя позиция ясна. Я не являюсь членом какой-либо политической партии и союзником какого-либо лидера России. Я признаю и сожалею, что мои прошлые действия или заявления могли быть неверно истолкованы", – написала она.

После этого Новосибирский государственный академический театр оперы и балета заявил, что отменяет ранее запланированные концерты Нетребко. "Артистка сделала заявление с осуждением действий нашего государства. Проживание в Европе и возможность выступать на европейских площадках для нее оказались важнее, чем судьба родины", – объяснили в театре причины отмены выступлений.