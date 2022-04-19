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19 апреля, 2022
 
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"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в 2007 году
Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в 2007 году
Фото: gavrielheine / Instagram

Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15-летней карьеры в РФ из-за "невозможности отрицать то, что происходит". О своем решении он рассказал 18 апреля в интервью The New York Times, ссылку на комментарий изданию дирижер опубликовал на своей странице в Instagram.

Гейне заявил, что "Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место, где я хотел бы находиться".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 2007 году по приглашению художественного руководителя заведения Валерия Гергиева.

Гергиев внесен в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду. Он является одним из подписантов "Коллективного обращения деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму". 

Теги: театр, Санкт-Петербург, война России против Украины
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