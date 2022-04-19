"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы

Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в 2007 году Фото: gavrielheine / Instagram

Гейне заявил, что "Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место, где я хотел бы находиться".

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