"Россия не то место, где я хотел бы находиться". Американский дирижер Гавриэль Гейне уволился из Мариинского театра после 15 лет работы

Гейне заявил, что "Россия не то место, где бы я хотел, чтобы рос мой сын, это не то место, где я хотел бы находиться".
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гейне впервые выступил на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге в 2007 году по приглашению художественного руководителя заведения Валерия Гергиева.
Гергиев внесен в базу сайта "Миротворец" за антиукраинскую пропаганду. Он является одним из подписантов "Коллективного обращения деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму".