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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина инициировала включение Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре – Минкульт

Включение Одессы в список ЮНЕСКО позволит "лучше защитить мировое культурное наследие", отметил Ткаченко
Включение Одессы в список ЮНЕСКО позволит "лучше защитить мировое культурное наследие", отметил Ткаченко
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Украина подготовила и подает досье на внесение Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре.

Об этом 4 октября в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что процесс подачи исторического центра Одессы в список начался еще в 2001 году.

"В 2009 году памятку внесли в предыдущий список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2022 году, к моменту окончательного пересмотра досье и разработки Плана управления, все изменилось. Одесса оказалась в центре войны из-за агрессии России против Украины, – написал Ткаченко. – Заминированные пляжи, ракетные удары, дроны–камикадзе – жертвы среди мирных жителей, здания с многовековой историей, памятки истории и архитектуры, уничтожаемые врагом и ежедневно находящиеся под угрозой уничтожения. Это мировое наследие, которое сегодня находится под вражескими ударами в Украине".

Именно поэтому, продолжил глава Минкульта, важность внесения Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре "сложно переоценить".

"Это гарантирует значительное международное внимание его сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", – считает Ткаченко.

По его словам, после рассмотрения Минкультом номинационного досье его направят в МИД Украины для дальнейшей передачи в Центр всемирного наследия на рассмотрение и одобрение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Украина – часть мирового культурного наследия, важная и самобытная ее часть. И сегодня весь мир должен стать вместе с нами для ее защиты и сохранения", – резюмировал Ткаченко.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/pfbid0oT8WdgJxVYfjQJgBK72emTbXYiyks2z7MYnYLqpkgxnvAscXBcictXHEYLUj3ZW2l

Контекст:

О необходимости включить Одессу в список всемирного наследия ЮНЕСКО мэр города Геннадий Труханов заявлял весной, после очередного обстрела со стороны российских оккупантов, в результате которого пострадал Воронцовский дворец.

В июне пресс-служба Министерства культуры и информационной политики Украины информировала, что Германия и Италия заявили о поддержке внесения Одессы в список всемирного наследия по ускоренной процедуре.

2 июля чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции, постоянный представитель Украины при ЮНЕСКО Вадим Омельченко предположил, что Одессу могут внести в список всемирного наследия ЮНЕСКО уже в 2022 году.

Теги: Украина, Одесса, МИД Украины, культура, ЮНЕСКО, агрессия, угрозы, Александр Ткаченко, Минкульт, обстрелы, архитектура
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