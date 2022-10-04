Украина инициировала включение Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре – Минкульт

Об этом 4 октября в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

Он отметил, что процесс подачи исторического центра Одессы в список начался еще в 2001 году.

"В 2009 году памятку внесли в предыдущий список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2022 году, к моменту окончательного пересмотра досье и разработки Плана управления, все изменилось. Одесса оказалась в центре войны из-за агрессии России против Украины, – написал Ткаченко. – Заминированные пляжи, ракетные удары, дроны–камикадзе – жертвы среди мирных жителей, здания с многовековой историей, памятки истории и архитектуры, уничтожаемые врагом и ежедневно находящиеся под угрозой уничтожения. Это мировое наследие, которое сегодня находится под вражескими ударами в Украине".

Именно поэтому, продолжил глава Минкульта, важность внесения Одессы в основной список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО по ускоренной процедуре "сложно переоценить".

"Это гарантирует значительное международное внимание его сохранению и позволит лучше защитить мировое культурное наследие", – считает Ткаченко.

По его словам, после рассмотрения Минкультом номинационного досье его направят в МИД Украины для дальнейшей передачи в Центр всемирного наследия на рассмотрение и одобрение Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО.

"Украина – часть мирового культурного наследия, важная и самобытная ее часть. И сегодня весь мир должен стать вместе с нами для ее защиты и сохранения", – резюмировал Ткаченко.