Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

Соответствующее решение организация приняла 25 января, сообщает ее пресс-служба.

"Одесса, свободный город, мировой город, легендарный порт, оставивший свой след в кинематографе, литературе и искусстве, переходит под усиленную защиту международного сообщества", – отметила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

#Odesa, a free city, a world city, a legendary port that has left its mark on cinema, literature and the arts, is thus placed under the reinforced protection of the international community. #Ukraine #WorldHeritage https://t.co/x4FmPRzi66 — Audrey Azoulay (@AAzoulay) January 25, 2023

Как заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, потребовалось более 10 лет, чтобы город попал в список объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

"Одесса получает высокий статус в то время, когда наша страна дает жесткий отпор российским оккупантам и борется за независимость и неприкосновенность границ. Несмотря на войну, несмотря на попытки россиян помешать включению Одессы в основной список, справедливость все равно оказалась сильнее. И мы еще раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а еще душа Европы. Что и отражено в ее уникальном наследии, которое создавали европейцы. И теперь это наследие – под надежной защитой", – написал он.

Включение в список ЮНЕСКО означает, что "в центре Одессы нельзя будет построить еще один уродский человейник с торговым центром на балконе, намного сложнее будет повесить на старое здание жуткую вывеску и цветастый рекламный баннер", – пояснил бизнесмен, совладелец порта ТИС Андрей Ставницер.