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Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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Центр Одессы теперь под защитой ЮНЕСКО
Центр Одессы теперь под защитой ЮНЕСКО
Фото: ЕРА

Исторический центр Одессы внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, которое находится под угрозой.

Соответствующее решение организация приняла 25 января, сообщает ее пресс-служба.

"Одесса, свободный город, мировой город, легендарный порт, оставивший свой след в кинематографе, литературе и искусстве, переходит под усиленную защиту международного сообщества", – отметила гендиректор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Как заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, потребовалось более 10 лет, чтобы город попал в список объектов, которые находятся под защитой ЮНЕСКО.

"Одесса получает высокий статус в то время, когда наша страна дает жесткий отпор российским оккупантам и борется за независимость и неприкосновенность границ. Несмотря на войну, несмотря на попытки россиян помешать включению Одессы в основной список, справедливость все равно оказалась сильнее. И мы еще раз доказываем, что Одесса – это украинский город, а еще душа Европы. Что и отражено в ее уникальном наследии, которое создавали европейцы. И теперь это наследие – под надежной защитой", – написал он.

Включение в список ЮНЕСКО означает, что "в центре Одессы нельзя будет построить еще один уродский человейник с торговым центром на балконе, намного сложнее будет повесить на старое здание жуткую вывеску и цветастый рекламный баннер", – пояснил бизнесмен, совладелец порта ТИС Андрей Ставницер. 

https://www.facebook.com/stavnitser/posts/pfbid028oexvjnaNUU3D66XoMmSL5haJJkwERWysGsFbi3feAJghMrbrhAxhHjfoEFfnyH1l

Контекст:

Украина подала номинационное досье "Исторический центр города-порта Одессы" на рассмотрение ЮНЕСКО в октябре 2022 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, ЮНЕСКО, Геннадий Труханов, Одри Азуле, порт, Андрей Ставницер
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