Россия больше не председательствует в комитете ЮНЕСКО. СМИ заявили, что это позволит возобновить его работу

По информации СМИ, в ближайшие недели могут определить дату и место следующей сессии ЮНЕСКО Фото: depositphotos.com

"Террористам не место в международных организациях, созданных для сохранения мира. Также выгоним террористов с нашей земли", – написал он.

Министр поблагодарил за работу Министерство иностранных дел и Министерство культуры и информационной политики Украины.

Издание The Guardian, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что отставка постоянного представителя России в ЮНЕСКО Александра Кузнецова "положит конец тупиковой ситуации" в возглавляемой им группе, которая отвечает за сохранение культурных объектов по всему миру. Отмечается, что комитет не мог функционировать в течение нескольких месяцев после международной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину.

По словам дипломата ООН, отставка позволит комитету "быстро назначить нового главу" и возобновить свою деятельность. Комитет должен был собраться в июне в Казани, но 46 стран бойкотировали заседание.

По правилам ЮНЕСКО, сообщило The Guardian, нового главу комитета назначает следующая страна в алфавитном порядке английского языка. Ожидается, что Саудовская Аравия, которая стоит следующей в очереди после РФ, объявит в ближайшие дни, возьмет ли она на себя председательство.

Также в ближайшие недели будет проведено внеочередное собрание, чтобы определить дату и место следующей очередной сессии. По информации издания, она ожидается в первой половине 2023 года.