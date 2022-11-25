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Россия больше не председательствует в комитете ЮНЕСКО. СМИ заявили, что это позволит возобновить его работу

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По информации СМИ, в ближайшие недели могут определить дату и место следующей сессии ЮНЕСКО
По информации СМИ, в ближайшие недели могут определить дату и место следующей сессии ЮНЕСКО
Фото: depositphotos.com

Россия больше не председательствует в Комитете всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом 24 ноября сообщил в Telegram министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

"Террористам не место в международных организациях, созданных для сохранения мира. Также выгоним террористов с нашей земли",  написал он.

Министр поблагодарил за работу Министерство иностранных дел и Министерство культуры и информационной политики Украины.

Издание The Guardian, ссылаясь на дипломатический источник, сообщило, что отставка постоянного представителя России в ЮНЕСКО Александра Кузнецова "положит конец тупиковой ситуации" в возглавляемой им группе, которая отвечает за сохранение культурных объектов по всему миру. Отмечается, что комитет не мог функционировать в течение нескольких месяцев после международной реакции на полномасштабное вторжение России в Украину.

По словам дипломата ООН, отставка позволит комитету "быстро назначить нового главу" и возобновить свою деятельность. Комитет должен был собраться в июне в Казани, но 46 стран бойкотировали заседание.

По правилам ЮНЕСКО, сообщило The Guardian, нового главу комитета назначает следующая страна в алфавитном порядке английского языка. Ожидается, что Саудовская Аравия, которая стоит следующей в очереди после РФ, объявит в ближайшие дни, возьмет ли она на себя председательство.

Также в ближайшие недели будет проведено внеочередное собрание, чтобы определить дату и место следующей очередной сессии. По информации издания, она ожидается в первой половине 2023 года.

Контекст:

Министерство культуры Украины обратилось в ЮНЕСКО с призывом исключить Россию из организации и перенести 45-ю сессию Комитета всемирного наследия из Казани во Львов 30 марта.

4 июня президент Украины Владимир Зеленский после уничтожения оккупантами деревянного Всехсвятского скита Святогорской лавры заявил, что изоляция РФ должна быть полной, она должна отвечать за свои преступления. "Каждая сожженная Россией в Украине церковь, каждая взорванная школа, каждый разрушенный мемориал доказывают, что России не место в ЮНЕСКО", – написал он.

Теги: Россия, Украина, ООН, Саудовская Аравия, ЮНЕСКО, бойкот, Александр Ткаченко, вторжение, отставка, комитет, заседание
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