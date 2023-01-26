"Если из-за тупости – еще полбеды". В Одессе задержали нарушителя, запустившего фейерверк во время воздушной тревоги в Украине – ОВА

"Вчера во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В это же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", – напомнил он.
По информации Марченко, полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался.
"Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил его из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история", – подытожил глава ОВА.
После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в Киеве, Львове, Днепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.
6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.