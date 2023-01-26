"Если из-за тупости – еще полбеды". В Одессе задержали нарушителя, запустившего фейерверк во время воздушной тревоги в Украине – ОВА

"Вчера во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В это же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", – напомнил он.

По информации Марченко, полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался.

"Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил его из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история", – подытожил глава ОВА.