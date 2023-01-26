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"Если из-за тупости – еще полбеды". В Одессе задержали нарушителя, запустившего фейерверк во время воздушной тревоги в Украине – ОВА

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В Одессе мужчина запустил салют, несмотря на запрет, ракетную опасность и воздушную тревогу
В Одессе мужчина запустил салют, несмотря на запрет, ракетную опасность и воздушную тревогу
Фото: Поліція Києва / Facebook (архив)

В Одессе правоохранители нашли человека, запустившего вечером 25 января фейерверк во время действия предупреждения о ракетной опасности. Об этом 26 января в Telegram сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

"Вчера во время ракетной опасности в Одессе на улице Генерала Бочарова был запущен фейерверк. В это же время были прилеты по Днепру и Запорожью, погибли люди", – напомнил он.

По информации Марченко, полиция уже задержала нарушителя и он во всем признался.

"Иногда просто невозможно понять неадекватные поступки некоторых людей. Если он запустил его из-за собственной тупости, это еще полбеды, но если он сделал это умышленно, это уже будет совсем другая история", – подытожил глава ОВА.

Контекст:

После того как в 2014 году российские войска вторглись на Донбасс, в ряде регионов Украины, в частности в КиевеЛьвовеДнепре и других городах, ввели запреты на фейерверки.

6 июня 2022 года – после начала полномасштабного вторжения – президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров урегулировать использование петард и фейерверков на время военного положения. В тот же день на сайте Рады появился законопроект №7438, предлагающий разрешать использовать пиротехнику только для нужд ВСУ, Национальной полиции и аварийно-спасательных служб. В августе Рада приняла его за основу.

Теги: Россия, Украина, Одесса, полиция, запрет, пиротехника, фейерверк, хулиганство, правоохранители, российская агрессия, курьез, война России против Украины, нарушители, Максим Марченко, воздушная тревога
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