В Одессе работники военкомата задержали мужчину во время вручения повестки. Назначена служебная проверка

Видео с задержанием мужчины при вручении повестки попало в соцсети Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки / Facebook

В центре комплектования отметили, что представители военкомата обратились к мужчине в рамках общей мобилизации, поскольку он до сих пор не прибыл в ТЦК.

"Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. Со спокойными просьбами и предупреждениями о недопустимости таких действий гражданин не согласился. Работники РТЦК и СП повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств", — заявили в центре.

Там у мужчины проверили данные и выписали ему повестку, говорится в сообщении.

"По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства", – отметили в центре комплектования.

Там добавили, что тех, кто до сих пор не явился в военкомат, приходится собирать путем патрулирования. В центре призвали украинцев не подвергать себя неприятностям и выполнить свою конституционную обязанность.

Видео с задержанием мужчины публиковал, в частности, канал "Суспільне Одеса" (осторожно, нецензурная лексика).