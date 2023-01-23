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В Одессе работники военкомата задержали мужчину во время вручения повестки. Назначена служебная проверка

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Видео с задержанием мужчины при вручении повестки попало в соцсети
Видео с задержанием мужчины при вручении повестки попало в соцсети
Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки / Facebook

В Одесском областном центре комплектования и соцподдержки назначили служебную проверку после появления в социальных сетях видео, на котором работники военкомата в Одессе во время вручения повестки задерживают мужчину и силой сажают его в машину. Об этом говорится в сообщении центра комплектования в Telegram 23 января.

В центре комплектования отметили, что представители военкомата обратились к мужчине в рамках общей мобилизации, поскольку он до сих пор не прибыл в ТЦК.

"Гражданин принялся безосновательно оскорблять и унижать военных нецензурной бранью, а также снимать их на видео. Со спокойными просьбами и предупреждениями о недопустимости таких действий гражданин не согласился. Работники РТЦК и СП повели себя эмоционально и, применив силу, доставили уклоняющегося в служебное помещение для выяснения обстоятельств", — заявили в центре.

Там у мужчины проверили данные и выписали ему повестку, говорится в сообщении.

"По поводу того, что военные повели себя некорректно, назначена служебная проверка. Виновные будут привлечены к дисциплинарной ответственности. С личным составом, проводящим работу по оповещению населения, проведены дополнительные разъяснительные мероприятия по порядку работы и соблюдению норм этики и законодательства", – отметили в центре комплектования.

Там добавили, что тех, кто до сих пор не явился в военкомат, приходится собирать путем патрулирования. В центре призвали украинцев не подвергать себя неприятностям и выполнить свою конституционную обязанность.

https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid028t2Fw94FzA2NEft41mEEs7U56FRXbdyTHpSNUwxRFameCbhW2ps3QXV5ZGsusXdCl

Видео с задержанием мужчины публиковал, в частности, канал "Суспільне Одеса" (осторожно, нецензурная лексика).

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже пять раз. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что когда вручается повестка, речь идет не о мобилизации. "Речь о том, что некоторые люди вынужденно переехали, сменили местонахождение и не стали на учет. А они по закону должны это сделать", − сказал министр.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов рассказал, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному.

Теги: Одесса, военные, мобилизация, война России против Украины, задержание
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