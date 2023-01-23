В Днепре военный бросил гранату в полицейских и устроил стрельбу – Нацполиция

Мужчина бросил гранату в сторону полицейских и взорвал в квартире еще два боеприпаса. Кроме того, он устроил стрельбу, говорится в сообщении.

В ходе происшествия никто не пострадал.

"После шести часов переговоров полицейские задержали злоумышленника. Как выяснилось, это 32-летний военнослужащий, разыскиваемый за кражу оружия. Он арендовал квартиру по проспекту Гагарина в Днепре", – написали в днепровской полиции.

Мужчина задержан, с места происшествия изъяли автомат Калашникова и фрагменты гранат.

По данному факту открыто три уголовных производства: по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 348 (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего) УК Украины.