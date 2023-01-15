В Харькове полиция задержала мужчину при продаже автоматов, гранат, мин и патронов

Во время обысков у фигуранта изъят арсенал оружия, включая автоматы, гранаты, гранатометы, тротил и окопные снаряды Фото: Поліція Харківської області / Facebook

Полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности мужчины, уроженца Днепропетровской области, к продаже в Харькове оружия и боеприпасов с октября прошлого года. После этого они документировали его деятельность и "осуществили комплекс оперативных мер", сказано в сообщении.

На первом этапе полицейские задокументировали факт продажи фигурантом автомата АК-74 и 90 патронов калибра 5,45 мм на сумму 84 тыс. грн.

14 января мужчину задержали, как заявляют в полиции, во время продажи автомата АК-74, пяти гранат РГН с запалами, более тысячи патронов калибра 5,45 мм и двух противотанковых мин на сумму 160 тыс. грн.

У него провели обыск дома, в машинах и гараже и нашли еще два автомата, около 30 гранат, устройство для бесшумной стрельбы, более 3,7 тыс. патронов, почти пять килограммов тротила, три ручных гранатомета, пистолет, дымовые шашки, более 60 аккумулятивных реактивных снарядов разного типа, четыре окопных снаряда и 12 стартовых пороховых зарядов к ручным гранатометам.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины). Изъятое оружие, боеприпасы и взрывчатка направлены на экспертизу.