Начальнику оккупационной милиции Васильевки с позывным Берия сообщили о подозрении – Нацполиция Украины

Об этом сообщил 12 января департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.
Фигурант – 49-летний бывший начальник линейного отдела на станции Ясиноватая управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.
Как выяснили сотрудники СБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, мужчина согласился на предложение врага и добровольно возглавил оккупационное управление внутренних дел Васильевки и Васильевского района.
"По указанию предателя с позывным Берия так называемые народные милиционеры выявляли среди местного населения проукраински настроенных граждан, искали и изымали огнестрельное оружие, в том числе у полицейских и участников антитеррористической операции, которые не успели эвакуироваться", – отмечается в сообщении.
Мужчине заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.
После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.