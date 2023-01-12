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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Начальнику оккупационной милиции Васильевки с позывным Берия сообщили о подозрении – Нацполиция Украины

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Васильевка временно оккупирована россиянами
Васильевка временно оккупирована россиянами
Фото: 061.ua

Бывшему подполковнику украинской милиции, уволенному из органов внутренних дел в 2015 году, сообщили о подозрении в коллаборационизме. По данным МВД, он согласился возглавить оккупационное отделение милиции в Васильевке Запорожской области.

Об этом сообщил 12 января департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Фигурант – 49-летний бывший начальник линейного отдела на станции Ясиноватая управления МВД Украины на Донецкой железной дороге.

Как выяснили сотрудники СБУ и департамента внутренней безопасности Нацполиции, находясь на временно оккупированной территории Запорожской области, мужчина согласился на предложение врага и добровольно возглавил оккупационное управление внутренних дел Васильевки и Васильевского района.

"По указанию предателя с позывным Берия так называемые народные милиционеры выявляли среди местного населения проукраински настроенных граждан, искали и изымали огнестрельное оружие, в том числе у полицейских и участников антитеррористической операции, которые не успели эвакуироваться", – отмечается в сообщении.

Мужчине заочно объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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Контекст:

После полномасштабного нападения на Украину 24 февраля 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области. Областной центр россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.

Теги: милиция, полиция, оккупация, Запорожская область, Васильевка, война России против Украины, полицейский, Нацполиция, коллаборационизм
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