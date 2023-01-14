СБУ заявила о нейтрализации вооруженной группировки наркоторговцев в Полтавской области

"В результате спецоперации нейтрализована мощная криминальная группировка, которая терроризировала и пыталась держать в страхе местных жителей. Злоумышленники наладили масштабный сбыт наркотиков и психотропов на территории региона", – говорится в сообщении.

По данным следствия, большие партии запрещенных веществ участники группировки продавали через разветвленную сеть наркодилеров или использовали систему так называемых закладок. Полученные таким образом средства – сотни тысяч гривен – они направляли в воровскую "кассу" для поддержки криминалитета и расширения влияния на другие регионы.

"Кроме того, участники банды активно вооружались. Для этого организован подпольный цех по переделке травматических пистолетов в боевые образцы", – добавили в СБУ.

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Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua Фото: ssu.gov.ua

В сообщении подчеркивается, что по оперативным данным, участники группы пытались запугивать людей, чтобы не дать им обратиться в правоохранительные органы: угрожали гражданам насилием или физической расправой.

По информации СБУ, в состав группы входило до 10 человек, в том числе ранее судимые за совершение тяжких преступлений, а руководил ею местный криминальный авторитет.

СБУ провела 17 обысков по адресам проживания фигурантов и в их автомобилях и нашла незарегистрированное оружие и подготовленные к сбыту наркотики.

Организатору группировки и шести ее активным участникам сообщили о подозрении по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: о незаконном обращении с оружием, незаконном изготовлении или переделке оружия, обороте наркотиков и использовании полученных от него денег. Другим фигурантам также готовятся сообщить о подозрении.