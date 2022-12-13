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14 декабря, 2022
 
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Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина

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Прокурор полностью доказал вину Чернецкого, заявили в прокуратуре
Прокурор полностью доказал вину Чернецкого, заявили в прокуратуре
Фото: voronova.official / Instagram

Киевский наркодилер приговорен Бориспольским горрайонным судом Киевской области к пяти годам лишения свободы за незаконное приобретение, хранение и сбыт кокаина в ночных клубах столицы по обвинительному акту, который был направлен в суд в январе 2021 года. Об этом 13 декабря сообщается на странице Киевской городской прокуратуры в Facebook.

Отмечается, что осужденный сбывал наркотические средства в ночных развлекательных заведениях. Его разоблачили во время очередного сбыта. В ходе обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили наркотические вещества.

"По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях", – подчеркнули в прокуратуре.

https://www.facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts/pfbid02AwoXNmTb4zDMoFcLNzWQQiejZhhhvfeD4BzYfnG7q3HCVeWhgbrrEqUZ1ZZanSc3l

В публикации не уточняется, о ком конкретно идет речь, но "Украинская правда" сообщает, что осужденным является Юрий Чернецкий.

Скриншот: voronova.official / Instagram
Скриншот: voronova.official / Instagram

Жена Чернецкого, украинская блогер и певица Инна Воронова 13 декабря в Instagram Stories разместила совместное фото с Чернецким и написала: "Пять лет. Я всегда не любила 13". В комментарии к фото она также указала дату вынесения приговора.

Контекст:

В конце августа 2022 года Чернецкий в очередной раз был задержан с наркотиками в Киеве. Обвинительный акт по этому делу был направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд, отмечает "Украинская правда". 

Чернецкий – бывший гражданский муж украинского издателя Полины Нени. Они расстались в марте 2018 года. Супруги жили в гражданском браке. У пары трое детей: Теодор (2011), Платон (2012) и Теона (2016).

Теги: прокуратура, наркотики, кокаин, приговор, правоохранители, преступление, суд
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