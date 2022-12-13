Суд приговорил киевского наркодилера Чернецкого к пяти годам лишения свободы за сбыт кокаина

Отмечается, что осужденный сбывал наркотические средства в ночных развлекательных заведениях. Его разоблачили во время очередного сбыта. В ходе обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили наркотические вещества.
"По результатам судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминируемых преступлениях", – подчеркнули в прокуратуре.
В публикации не уточняется, о ком конкретно идет речь, но "Украинская правда" сообщает, что осужденным является Юрий Чернецкий.
Жена Чернецкого, украинская блогер и певица Инна Воронова 13 декабря в Instagram Stories разместила совместное фото с Чернецким и написала: "Пять лет. Я всегда не любила 13". В комментарии к фото она также указала дату вынесения приговора.
В конце августа 2022 года Чернецкий в очередной раз был задержан с наркотиками в Киеве. Обвинительный акт по этому делу был направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд, отмечает "Украинская правда".
Чернецкий – бывший гражданский муж украинского издателя Полины Нени. Они расстались в марте 2018 года. Супруги жили в гражданском браке. У пары трое детей: Теодор (2011), Платон (2012) и Теона (2016).