"Горожане испуганно разбегались". В Днепре полицейские открыли огонь, чтобы остановить машину, дрифтовавшую на территории церкви. Видео

"Сегодня горожане испуганно разбегались в разные стороны в одном из районов города. Но причина тому не вражеский обстрел, а водитель автомобиля Citroen", – написал Билошицкий.

По его словам, на линию 102 обратились граждане, которые сообщили, что "наглухо затонированный" автомобиль Citroen кружит по городу, нарушая правила и создавая аварийные ситуации. Полицейские нашли этот автомобиль и с помощью спецсигналов потребовали остановиться. Но требование было проигнорировано и автомобиль "рванул вперед".

Как рассказал начальник департамента, сотрудники полиции заблокировали машину недалеко от местной церкви.

"Не реагируя на требования патрульных, водитель повредила два служебных автомобиля, продолжила движение и въехала на территорию церкви. Да и дальше не останавливалась: дрифтовала, не сбавляя скорость и не обращая внимания на то, что на территории было много людей", – сообщил Билошицкий.

Он пояснил, что, поскольку такие действия угрожали жизни и здоровью окружающих и полицейских, патрульные использовали огнестрельное орудие для остановки автомобиля.

"Автомобиль остановили и обнаружили, что женщина за рулем была в неадекватном состоянии. А в салоне – еще и напуганный ребенок. Нарушительницу задержали и доставили для дальнейших действий в райотдел. У женщины были признаки опьянения", – сообщил начальник департамента. В комментариях он добавил, что "не уточнял, что опьянение было алкогольным".

Билошицкий отметил, что патрульные успокоили мальчика и передали для осмотра медикам, а позднее – родственникам, приехавшим на место происшествия.

Он добавил, что от действий водителя никто не пострадал. Ей планируют избрать меру пресечения.