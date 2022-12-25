В Винницкой области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом погибли два человека, в том числе ребенок – полиция

"По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, вызвавшая ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом. Руководитель легковушки и ее восьмилетняя дочь, которая находилась в салоне, погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в салоне автобуса было 18 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась семи из них, а также водителю автобуса. Трое из пострадавших госпитализированы.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи следственного управления начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – объяснили в полиции.