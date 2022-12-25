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В Винницкой области в ДТП с легковым автомобилем и автобусом погибли два человека, в том числе ребенок – полиция

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Находившиеся в Skoda Fabia погибли
Находившиеся в Skoda Fabia погибли
Фото: Поліція Вінницької області / Facebook

24 декабря в Винницкой области возле села Поповцы столкнулись легковой автомобиль, в котором было два человека, и автобус с 18-ю пассажирами. Об этом проинформировала в Fаcebook полиция региона.

"По предварительной информации следствия, 41-летняя водитель автомобиля Skoda Fabia, вызвавшая ДТП, выехала на встречную полосу, где столкнулась с пассажирским автобусом. Руководитель легковушки и ее восьмилетняя дочь, которая находилась в салоне, погибли на месте происшествия", – говорится в сообщении.

В полиции рассказали, что в салоне автобуса было 18 пассажиров. Медицинская помощь понадобилась семи из них, а также водителю автобуса. Трое из пострадавших госпитализированы.

"По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшего гибель нескольких человек, следователи следственного управления начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины", – объяснили в полиции.

https://www.facebook.com/vinn.police/posts/pfbid07k9qbyuPsBo7oxZWWKSHbrmpMg45mGwMNqAPQDtbtR1Yzs575sucZXtqRU3XyzDql

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: ДТП, автомобили, Винницкая область, полиция, следствие, автобус, ребенок, погибшие, Skoda, пассажиры
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